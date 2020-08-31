تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره وادي دجلة، مساء الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.


وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل لا شيء، بينما فاز وادي دجلة على نادي مصر بهدفين مقابل هدف.


ومن المتوقع أن يبدأ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – جونيور أجايي – محمد مجدي أفشة — أحمد الشيخ.
الهجوم: أليو بادجي.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

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