رسميا.. نيمار يحسم مستقبله في باريس سان جيرمان

حسم نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مصيره في ملعب حديقة الأمراء بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف نظيف.

وقال نيمار في العدد الجديد لمجلة ناديه "أنا باقٍ مع بي إس جي في الموسم الجديد فلدي طموح في الوصول لنهائي دوري الأبطال مجددا، ولكن هذه المرة للفوز باللقب".

وأضاف نيمار "أتطلع دائما لبذل أقصى ما لدي من جهد لتدوين اسمي في كتب التاريخ بفريقي.. إذا كان الناس يشككون في قدرات باريس سان جيرمان كنادٍ أوروبي عظيم، فإن تلك الشكوك قد تلاشت في لشبونة، لقد غادرنا العاصمة البرتغالية مع شعور بالثقة في قدرتنا على الفوز بدوري الأبطال يومًا ما لكتابة تاريخ أكبر".

وتابع: "في طريق العودة من لشبونة ونحن على متن الطائرة، كنا متحمسين بالفعل لرؤية بعضنا البعض مرة أخرى في باريس، لن أنسى أبدًا هذه الذكريات، لقد شكلت عائلة وأنا فخور بها".