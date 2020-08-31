مستشار ترامب: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لاقت ترحيبا واسعا في العالم

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:22 م
ترامب
ترامب
وكالات
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاريد كوشنر، إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لاقت ترحيبًا واسعًا في العالم.

 

ودعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية نشترها فضائية سكاي نيوز عربية، لتوسيع مسار السلام في المنطقة والعالم.

 

وأكد كوشنر، أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بداية مسار تاريخي للسلام، مشيرًا إلى أنه سيتم تبادل السفراء بين البلدين والتعاون في مجالات عدة بينها التعليم والصحة والتكنولوجيا.

 

وأوضح مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين، أن إسرائيل وافقت على وقف ضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدًا أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل خطوة تاريخية.

 

وقال بومبيو، في وقت سابق: "نأمل في البناء على معاهدة السلام بين الإمارات و إسرائيل لتحقيق السلام في المنطقة".

 

تحدثت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، عن معاهدة السلام بين والإمارات وإسرائيل، باعتباها كانت الأولوية الإماراتية، ولا تزال، البعد الاستراتيجي التحولي، والفرص الممكنة التي تنظر إلى المستقبل.

 

وكان من سمات دولة الإمارات، الطموح، والتميز، والتنافس ببعده الإيجابي اقتصادياً وعلمياً في خدمة البشرية، في التفرد والريادة، وتبوّؤ مصاف الدول في أنحاء العالم.

 

وأشادت الصحيفة بقرار الإمارات، إعلان معاهدة السلام مع إسرائيل، كانت الأولوية الإماراتية، ولا تزال، البعد الاستراتيجي التحولي، والفرص الممكنة التي تنظر إلى المستقبل.

 

 

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معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية ضم اجزاء من الضفة ترامب امريكا

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