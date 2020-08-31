نمو الناتج الصناعي لليابان للشهر الثاني على التوالي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم استمرار نمو الناتج الصناعي لليابان للشهر الثاني على التوالي، بعد رفع القيود التي سبق فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وبحسب "الألمانية" سجل الناتج الصناعي للياباني ارتفاعا شهريا خلال يوليو الماضي بنسبة 8 في المئة، في حين سجل تراجعا سنويا خلال الفترة نفسها بنسبة 1ر16 في المئة، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعية اليابانية.


في الوقت نفسه تتوقع الشركات الصناعية في اليابان نمو الناتج الصناعي خلال أغسطس الحالي بنسبة 4 في المئة شهريا وخلال سبتمبر المقبل بنسبة 9ر1 في المئة، بحسب المسح الذي أجرته وزارة الاقتصاد.


أشار تقرير وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع مؤشر التسليمات الصناعية للشركات اليابانية خلال يوليو الماضي بنسبة 6 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 3ر85 نقطة، في حين تراجع مؤشر المخزون بنسبة 6ر1 في المئة إلى 2ر99 نقطة.


كانت اليابان قد رفعت حالة الطوارئ التي استمرت نحو شهر، في أغلب أقاليم اليابان السبعة والأربعين في منتصف مايو الماضي، في حين رفعت الحالة عن طوكيو و4 أقاليم أخرى وكانت المناطق الأخيرة الخاضعة لهذه الإجراءات يوم 25 مايو الماضي.

وكان اقتصاد اليابان قد سجل انكماشا قياسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت نسبته 8ر27 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وزيادة ضريبة الاستهلاك في اليابان. 

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