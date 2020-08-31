تويوتا تطلق سيارتها الجديدة "ياريس كروس" في اليابان بسعر يبدأ من 17000 دولار (فيديو)

صممت شركة تويوتا سيارتها الجديدة Yaris Cross للعملاء الأوروبيين في المقام الأول، ولكن تم تأكيد إطلاق السيارة SUV صغيرة الحجم أيضًا في السوق الياباني.





وقد اطلقت شركة تويوتا سيارتها الجديدة Yaris Cross ، اليوم في اليابان وطرحها للبيع في جميع أنحاء البلاد. وتبدو تمامًا مثل النموذج الأوروبي واستنادًا إلى منصة TNGA (GA-B)، تقدم تويوتا سيارتها Yaris Cross اليابانية بمجموعتين من المحركات.





تحصل الطرازات الأساسية على محرك ديناميكي فورس بثلاث أسطوانات سعة 1.5 لترًا مقترنًا بنظام النقل المباشر المتغير CVT ، ويتوفر إما بالدفع بالعجلات الأمامية أو بالدفع الرباعي مع وظيفة "اختيار التضاريس المتعددة". يولد المحرك 120 حصانًا (118 حصانًا) عند 6600 دورة في الدقيقة و 145 نيوتن متر (107 رطل قدم) من عزم الدوران بين 4800 و 5200 دورة في الدقيقة.





وتقدم تويوتا أيضًا نموذجًا هجينًا يجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي صغير وبطارية لإنتاج نظام غير محدد. يولد محرك ICE من تلقاء نفسه 91 حصانًا (90 حصانًا) عند 5500 دورة في الدقيقة و 120 نيوتن متر (88.5 رطل قدم) من عزم الدوران بين 3800 و 4800 دورة في الدقيقة.





ينتج المحرك الكهربائي 80 حصانًا (79 حصانًا) و 141 نيوتن متر (104 رطل قدم) من عزم الدوران. يأتي الطراز الهجين مع FWD كمعيار أو دفع رباعي كهربائي (E-Four) كخيار. تدعي تويوتا أن محرك يارس كروس الهجين يحقق 30.8 كم / لتر (3.2 لتر / 100 كم أو 72.4 ميلا في الغالون في الولايات المتحدة) في دورة WLTC.





من الناحية العملية ، تقول تويوتا إن سيارة يارس كروس التي تعمل بالبنزين والتي تعمل بالبنزين توفر سعة أمتعة تبلغ 390 لترًا (13.8 قدمًا مكعبًا) ، ومقعدًا خلفيًا مقسمًا 40/20/40 وأرضية خلفية قابلة للضبط بارتفاع 60/40. يتوفر باب خلفي كهربائي كخيار.





تأتي جميع الطرز مزودة بشاشة LCD ملونة متعددة المعلومات بتقنية TFT ، وصوت العرض (DA) ووحدة اتصالات البيانات (DCM) بشكل قياسي ، مما يوفر اتصال SmartDeviceLink (SDL) و Apple CarPlay و Android Auto.





في اليابان، تأتي جميع الطرازات مزودة بمجموعة Toyota Safety Sense بشكل قياسي ، باستثناء مستوى القطع الأساسي "B package". تتضمن الحزمة نظام Toyota Teammate Advanced Park المتقدم لدعم القيادة ومواقف السيارات والذي يتميز بنظام تثبيت السرعة بالرادار ذي السرعة الكاملة ومساعد تتبع المسار (LTA) ونظام شعاع عالي التكيف (AHS). تتضمن تقنية السلامة أيضًا نظام أمان ما قبل الاصطدام ، والتحكم في التسارع المنخفض السرعة ، ومساعد التوجيه في حالات الطوارئ ، ومساعد إشارة الطريق (RSA).





على عكس الطراز الأوروبي الذي سيتم تصنيعه في فرنسا ، يتم تصنيع Yaris Cross لسوق Toyota المحلية في اليابان. وتتراوح الأسعار من 1798000 ين (17000 دولار) لطراز "الحزمة B" الأساسي مع محرك ديناميكي فورس سعة 1.5 لتر والدفع بالعجلات الأمامية إلى 26600 دولار للطراز Hybrid Z E-Four الذي يتصدر النطاق.











