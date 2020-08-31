انكماش إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا بنسبة 8ر12%

انكمش إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا بنسبة 8ر12% خلال الربع الثاني، حيث بلغت نسبة الانكماش أكبر من التوقعات السابقة. ونشر مكتب الاحصاءات الوطنية البيانات الربعية اليوم.









وبحسب "الألمانية" قال المكتب إن الانتاج الاقتصادي انخفض على أساس سنوي بنسبة 7ر17%، حيث تراجع الانتاج بواقع 4ر0 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.









ويعد انكماش النشاط الاقتصادي غير مسبوق، حتى في ظل تضرر إجمالي الناتج المحلي الإيطالي بصورة أقل نتيجة تفشي فيروس كورونا مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى.









وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني انكمش بنسبة 4ر20% في بريطانيا و 8ر13 % في فرنسا على أساس ربعي.