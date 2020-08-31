افتتاح وحدة الأطفال المبتسرين بـ"بني سويف الجامعي" (صور)





افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، وحدة حضانات الأطفال المبتسرين الجديدة بالمستشفى الجامعي بتكلفة 8 مليون جنيها، وذلك بحضور الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى، والدكتورة داليا صابر مرجان رئيس قسم الأطفال، والدكتور سامح سمير مدير الوحدة، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ورؤساء الأقسام.





وأكد رئيس الجامعة، أن الوحدة الجديدة تُعد إضافة قوية لدعم القطاع الصحي بالجامعة، موضحا أن الوحدة تضم 10 أجهزة (CPAP) و9 أجهزة تنفس صناعي، لافتًا أن الوحدة تعمل بقوة 30 حضانة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة وتلقي الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم موجها بحسن استقبال الحالات المرضية من الأطفال وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة.





وأشار الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب، إلى أن الوحدة توفر للمرة الأولى من نوعها قسم غسيل كلوي للأطفال وقسم لجراحة حديثة الولادة، معربا عن سعادته بإمكانيات الوحدة الطبية، والتي تساعد في رفع العبء عن المواطنين بالمحافظة ومحيطها الجغرافي.



