مؤشر قوي على اقتراب تشيلسي من ضم هافرتز

يسابق مسؤولو تشيلسي الإنجليزي الزمن، من أجل إتمام صفقة صانع الألعاب الألماني كاي هافرتز، نجم نادي باير ليفركوزن الألماني.









وكشفت تقارير صحفية اليوم، وجود مؤشر قوي حول اقتراب اللاعب من نادي تشيلسي، الذي تشير التقارير إلى أنه توصل لاتفاق مع اللاعب.









وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، نقلاً عن صحيفة بيلد الألمانية، فإن هافرتز تخلف عن الفحص الأخير حول فيروس كورونا، قبل بدء تحضيرات الموسم الجديد.









وقالت الصحيفة، أن هافرتز أجرى فحصين يوم الجمعة والسبت، إلا أنه تغيب عن فحص الأحد.









وأشارت الصحيفة، أن الصفقة قد يتم الإعلان عنها رسمياً في غضون أيام قليلة مقبلة.









وبلغ آخر عروض تشيلسي 70 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي تطلب فيه إدارة ليفركوزن 90 مليون جنيه إسترليني.



