إعادة المرافعة في دعوى تطالب بإنشاء لجنة الوقاية من الفساد لتقرير المفوضين

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:04 م
محكمة
محكمة
هدير حمزة
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قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بإنشاء "لجنة الوقاية من الفساد" إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح، لإعداد المفوضين تقرير بالرأي القانوني في الطلبات

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٧١٨١ لسنة ٧٠ ق رئيس الجمهورية بصفته القانونية.

وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرا على الاقتصاد المصري بسبب تعارض المصالح التى باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل للفساد.

وقد أصدرت هيئة المفوضين في وقت سابق تقريرا قضائيا أوصت فيه بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلزام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد إختصاصاتها.

وفي سياق أخر، قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة مدير عام مساعد بالإدارة العامة للشئون القانونية بإحدي شركات تكرير البترول من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح عمال الشركة متضمن تسوية رواتب بعض العمال أسوة بزملائهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.



وثبت لدي المحكمة، أن بعض موظفي الشركة الصادر بشأنهم قضائي قدموا طلبا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة لتنفيذ هذا الحكم الصادر عان ٢٠١٥، وصار نهائيا، والمتضمن إلزام الشركة بتسوية الراتب الأساسي لهم أسوة بزملائهم في الشركة المعينين معهم في ذات الدرجة الوظيفية وطبيعة العمل، وأن تتم التسوية من تاريخ استلامهم العمل وإلزام الشركة بأداء الفروق المالية المترتبة على ذلك، وذلك بالرغم من تأييد محكمة الاستئناف هذا الحكم.

واطلعت المحكمة، على بطاقة وصف وظيفة مدير عام مساعد الشئون القانونية التي يشغلها المحال، وأن واجبات وظيفته تقتصر على إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليه، ومراجعة التحقيقات الإدارية،وإعداد صحف الدعاوى ودفاع الشركة في الدعاوى المقامة عليها من الغير، وبحث الشكاوى المقدمة من العاملين بالشركة أو ضدهم، والمرافعة أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة، وهو ما يبين منه أن الاختصاص بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الشركة لا يدخل ضمن واجبات الوظيفة التي يشغلها المحال.

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