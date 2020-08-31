ارتفاع جديد في سعر اليورو أمام الجنيه اليوم 31-8-2020

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
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ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 31-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.81 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع، مقابل 18.69 جنيه للشراء و18.98جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:
 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.82 جنيه للشراء .
18.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.81 جنيه للشراء 
18.99 جنيه للبيع 
 

سعر اليورو فى بنك مصر
18.82 جنيه للشراء.
18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.56 جنيه للشراء.
18.87 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.79 جنيه للشراء.
18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.69 جنيه للشراء.
18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.66 جنيه للشراء.
18.98 جنيه للبيع.
 

 

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