الشباب والرياضة تطلق حملة "تصدوا معنا"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن إطلاق حملة توعوية موسعة على نطاق جميع المحافظات يشارك فيها الشباب المصري بكافة فئاته المختلفة تحت شعار "تصدوا معنا"، وذلك في إطار الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية يوم السبت الماضي، للشباب المصري بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية ونشر مزيد من الوعي بالقضايا التي تحدث عنها.

و أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحملة انطلقت ارتكازًا على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الدولة المصرية فى التصدي والمواجهة لكافة المواجهات السلبية التى تواجهها مصر سواءً فى الداخل أو الخارج بما يتضمنه ذلك من مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والخطط الممنهجة من التيارات الظلامية التى لا تريد خيرًا بالدولة المصرية والشعب المصري.

وأشار "صبحي" إلى أن الحملة تستهدف حشد الجهود الشبابية والمجتمعية للحفاظ على الدولة الوطنية المصرية، والاصطفاف حول السياسات والمواقف التي تتخذها داخليًا وخارجيًا، وتعميق سياسات بناء الإنسان المصري في كافة المجالات من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة التي يتم تنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي التجمعات الشبابية والرياضية المختلفة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن دعوة الرئيس تحملنا جميعًا مسؤولية كبيرة من خلال تحمل كل فرد ومؤسسة بمسؤلياتها والقيام بدورها تجاه وطننا مصر حمايةً لحاضره وصونًا لمستقبله.

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