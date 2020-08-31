بوابة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 | ورابط الدخول لطلاب الدبلومات الفنية زراعي وصناعي وتجاري





بوابة تنسيق الدبلومات الفنية 2020، بدأت عمليات البحث تتزايد من قبل طلاب الدبلومات الفنية بعد الحصول على نتيجة الدور الأول والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم منذ قليل وإتاحة النتائج عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، حيث جاءت نتيجة الدبلومات الفنية وأدخلت الفرحة على الطلاب والأهالي من ناحية، كما أنها أيضا اغضبت بعض الطلاب وهم الطلاب الراسبين في الدور الأول لامتحانات.





بوابة تنسيق الدبلومات الفنية

يؤدي طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية تسجيل الرغبات للالتحاق بجامعات 2020، فهناك أماكن خالية في عدد من الجامعات والمعاهد، ولهذا لم تقم وزارة التعليم العالي بالإعلان عن تنسيق الدبلومات القوية لحين الانتهاء من مراحل التنسيق للثانوية العامة، حتى لا يتم الضغط على الموقع الإلكتروني وازدحام الطلاب في معامل تسجيل الوزارة التابع للتعليم العالي، وما ينشر خلال الفترات الحالية ما هو إلا اجتهادات وتوقعات وإحصاءات تم احتسابها بعدما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نسبة النجاح الدبلومات الفنية.

رابط الدخول لبوابة تنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية، من المعروف أن تنسيق الكليات والمعاهد تختلف من مكان لآخر، لذا فالتنسيق مختلف بين المحافظات، ويمكن طلاب الدبلومات الفنية حال الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية الدخول لبوابة تنسيق الدبلومات الفنية، وتحديد القسم هل هو زراعي أم صناعي أم تجاري، وبالضغط على الدخول التنسيق وتحديد الدبلومات الفنية، وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب وتحديد الكليات، والضغط على التسجيل مع طباعة الإيصال وورقة الرغبات.



