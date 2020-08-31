"اختراع" تامر حسني والعسيلي الأول على "يوتيوب" بـ5 ملايين مشاهدة.. والأكثر بحثًا على "جوجل"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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مازال كليب أغنية "اختراع" للنجم تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، متصدر المركز الأول على موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، بالإضافة إلى تحقيقه نسب مشاهدة عالية تقترب من 5 مليون وذلك عقب الطرح بيومين فقط.

وأصبحت كلمة"اختراع" واسم"تامر حسني" الأكثر بحثًا على "جوجل" في مصر والدول العربية، كما انتشرت عبر جميع المواقع الصحفية أخبار عن حسني، وعن نجاح الأغنية والفيديو كليب ولهذا ليس هناك فنان آخر فوق أخبار حسني، حتى الأن ليصبح تريند رقم 1 في العالم.

وبدأ الجمهور في نشر فيديوهات أثناء غنائهم للأغنية وتقليدهم ل"رقص" تامر حسني والحركات التي قام بها في الكليب، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع السوشيال ميديا.

افتتح تامر، كليب "اختراع"، بالتركيز على جمال مدينة العلمين الجديدة وإبراز معالمها الخلابة، وكأنه أراد أن يقول للعالم "مصر رائعة" ومثلها مثل البلاد الأوروبية، وهذا في إطار تنشيط السياحة ودعوة الجميع لزيارة معالم مصر التي تتميز بها عبر آلاف السنين، وهذا هو دور الفنان الحقيقي الذي يعمل على خدمة بلده من خلال فنه، بالرغم من قدرته على اصطحاب فريق عمله إلى أي دولة أوروبية لإنجاز مهام مشروعه الفني، إلا أنه فضّل التصوير داخل مصر كي يعكس جمالها.

ولم يعتبر كليب"اختراع" الأول في مسيرة حسني، الفنية التي تهدف لترويج سياحه بلده، بل يأتي في قائمة أعماله التي تبرز معالم وجمال مصر، كليب اغنية "ناسيني ليه" والذي ركز على جمال محافظة الإسكندرية وإبراز معالمها الأثرية، وحققت الأغنية والكليب نجاحات ساحقة منذ الطرح حتى هذه اللحظة، وأيضًا أغنية"الأصل المصري" حيث ركز كليب الأغنية على جمال نهر النيل وبساطة المصريين.

جدير بالذكر أن الأغنية عبارة عن"دويتو غنائي" يجمع النجم تامر حسني، بالفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.


تحمل الأغنية طابع "المقسوم" وتتناسب مع أجواء الصيف، حيث تم تصويرها على مدار يومين بمدينة"العلمين" وقام بإخراجها الفنان تامر حسني.

وأشاد الجميع برؤية تامر، الإخراجية والتي ظهرت من خلال تفاصيل الكليب والألوان وزوايا التصوير واعتماده على"كادرات" تهتم بالتفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة.

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