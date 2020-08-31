إزالة 3042 حالة تعدٍ وضبط 337 مخالفة بناء في بني سويف

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:57 م
المحافظ
المحافظ
احمد فتحى الدسوقي
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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الاثنين بإنه تمت إزالة 3042حالة تعد بواقع: 2187حالة على الأراضى الزراعية، و855 حالة على أراضى أملاك الدولة "834 حالة تعد بالبناء المخالف و21 حالة تعد بزراعات غير جادة" فيما تم ضبط وإزالة 337 مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في "25 مارس2020" بحظر انتقال وتحرك المواطنين، لمجابهة إنتشار العدوى بكورونا، وحتى أمس الأحد 30 أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقريراليومي، الذي عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي، بشأن سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،

وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

حيث أكد المحافظ على، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات "في المهد" وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة،

وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.

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