سامح عبد العزيز أفضل مخرج دراما بمهرجان همسة للآداب والفنون فى دورته الثامنة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم المخرج سامح عبد العزيز، وجائزة أفضل مخرج دراما عن مسلسل "خيانة عهد" ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنه جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وقال فتحي الحصري رئيس الحفل إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع ، لجنة التحكيم ليحصد الجائزة عن لجنة التحكيم ،ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان ياسر جلال، شريف الدسوقى، طارق الابيارى،ندى بهجت.

الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير "محمد صبحى" و سيقام المهرجان يوم التاسع من شهر أكتوبر.

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