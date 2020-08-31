محافظ كفر الشيخ يطمئن على طفل سقط في "بلاعة".. ويوجه بالتحقيق

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رئيس اللجنة العامة لحماية الطفولة والأمومة بالمحافظة، على حالة الطفل أحمد محمد رزق، الذي سقط في بلاعة، خلال زيارته له بالمستشفى العام، لمتابعة حالته، وتقديم الخدمات الطبية له، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، والدكتور رفعت توفي، نائب مدير المستشفى.





وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أمر بنقل الطفل من عزبة عمرو التابعة لمركز مطوبس، لمستشفى كفر الشيخ العام، ونقلته سيارة الإسعاف فجر اليوم للمستشفى، وتم حجزه بأحد حجرات المستشفى لمتابعته من قبل أطباء المستشفى





كما قرر اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ إجراء تحقيق عاجل في واقعة الطفل الذي سقط في بلاعة صرف صحي بمطوبس، وإحالة المسؤولين عن الواقعة للتحقيق.





وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 818 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72120 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 230 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.









وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة.



