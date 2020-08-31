أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:04 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن الاقتراب من التعاقد مع صفقة إفريقية من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ'الفجر الرياضي'، أن النادي دخل في مفاوضات جادة بالفعل مع أيوب الكعبي مهاجم نادي نهضة بركان المغربي السابق والعائد من تجربة قصيرة في الدوري الصيني، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.


وأضاف: "لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، تلقت ترشيحات من جانب وكيل اللاعب بالتعاقد معه، حيث تم عرضه على السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي رحب بإمكانياته".


وتابع: "اللاعب في حال التعاقد معه سيكون إضافة قوية للمارد الأحمر بسبب امتلاكه قدرات فنية هائلة، فضلًا عن أنها ستكون صفقة مجانية بعدما فسخ عقده مع فريقه مؤخرًا".


واختتم: "مجلس الإدارة كلف وفدًا من النادي سيترأسه أمير توفيق مدير التعاقدات، للسفر إلى كازابلانكا، خلال الأيام المقبلة، للتفاوض مع اللاعب وحسم التفاوض بصورة نهائية، قبل دخول الأندية في الصفقة والمزايدة على المارد الأحمر".


وتلقى اللاعب عدد من العروض مؤخرًا، حيث يرغب بيراميدز سبورت في الحصول على توقيعه، فيما حصل اللاعب على بعض العروض من الدوري التركي والفرنسي، إلا أنه لم يحسم الأمر بصورة نهائية بشأن خطوته المستقبلية".

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