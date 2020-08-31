بعد توقيع اتفاق السلام.. هل تنتهي أزمات السودان؟

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شهدت السودان خلال الساعات الأخيرة توقيع لاتفاق سلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، في وسط آمال بإنهاء حالة الاحتقان بالدولة خلال الفترة الحالية بناءا على هذا الاتفاق.



ووقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالأحرف الأولى على اتفاق السلام فى جوبا عاصمة جنوب السودان، ورغم أن مفاوضات السلام التي انطلقت في جوبا منذ سبتمبر الماضي شهدت حالة من الشد والجذب، لكن إرادة الأطراف جعلت من الاتفاق ممكنا.



أبرز بنود الاتفاق

وحسب التقارير فاتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية يتضمن حكما ذاتيا لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60% للسلطة الفيدرالية و40% للمحلية، وأبرز بنود الاتفاق منح 25% من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في التشريعي و3 في السيادي للجبهة الثورية.



ويتضمن الاتفاق تمديد الفترة الانتقالية في السودان 39 شهرا إضافيا تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق أي من أول سبتمبر 2020، لإنهاء عمليات دمج وتسريح القوات التابعة للحركات المسلحة ضمن إجراءات عديدة تضمنتها بنود الترتيبات الأمنية.





هل ينهي الاتفاق الأزمات؟

ومن جانبهم، يرى الشعب السوداني أن توقيع اتفاق السلام الشامل ينهي عقودا من الحروب الداخلية، لأنه كان أحد المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل 2019.



والاتفاق ينهي أزمات البلاد السودانية لأنه على الأقل ينهي حالة الحرب وتشرد الأهالي، فووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، قتل أكثر من 300 ألف شخص في نزاع دارفور، وشرّد أكثر من 2،5 مليون شخص.



وفي هذا الشأن، قال رئيس الجبهة الثورية السودانية، الدكتور الهادي إدريس، إن اتفاق السلام سيعالج كل أزمات السودان ونعمل على إنزاله أرض الواقع، لأنه في حالة تطبيقه سيكون نهاية لكافة الأزمات.



وفي أول تعليق له على اتفاق السلام الشامل، قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، إن اليوم بداية طريق السلام، موضحًا أن السلام يحتاج لإرادة قوية وصلبة كإرادة ديسمبر التي حطمت حصون الطغاة والمستبدين.



وأضاف: "أهدي السلام الذي وقعناه اليوم بدولة جنوب السودان الشقيق إلى أطفالنا الذين ولدوا في معسكرات النزوح واللجوء لأُمّهات وآباء يشتاقون لقراهم ومدنهم، ينتظرون من ثورة ديسمبر المجيدة وعد العودة، وعد العدالة، وعد التنمية، ووعد الأمان".











