بعد توقيع اتفاق السلام.. هل تنتهي أزمات السودان؟

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements

شهدت السودان خلال الساعات الأخيرة توقيع لاتفاق سلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، في وسط آمال بإنهاء حالة الاحتقان بالدولة خلال الفترة الحالية بناءا على هذا الاتفاق.

ووقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالأحرف الأولى على اتفاق السلام فى جوبا عاصمة جنوب السودان، ورغم أن مفاوضات السلام التي انطلقت في جوبا منذ سبتمبر الماضي شهدت حالة من الشد والجذب، لكن إرادة الأطراف جعلت من الاتفاق ممكنا.

أبرز بنود الاتفاق
وحسب التقارير فاتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية يتضمن حكما ذاتيا لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60% للسلطة الفيدرالية و40% للمحلية، وأبرز بنود الاتفاق منح 25% من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في التشريعي و3 في السيادي للجبهة الثورية.

ويتضمن الاتفاق تمديد الفترة الانتقالية في السودان 39 شهرا إضافيا تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق أي من أول سبتمبر 2020، لإنهاء عمليات دمج وتسريح القوات التابعة للحركات المسلحة ضمن إجراءات عديدة تضمنتها بنود الترتيبات الأمنية.


هل ينهي الاتفاق الأزمات؟
ومن جانبهم، يرى الشعب السوداني أن توقيع اتفاق السلام الشامل ينهي عقودا من الحروب الداخلية، لأنه كان أحد المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل 2019.

والاتفاق ينهي أزمات البلاد السودانية لأنه على الأقل ينهي حالة الحرب وتشرد الأهالي، فووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، قتل أكثر من 300 ألف شخص في نزاع دارفور، وشرّد أكثر من 2،5 مليون شخص.

وفي هذا الشأن، قال رئيس الجبهة الثورية السودانية، الدكتور الهادي إدريس، إن اتفاق السلام سيعالج كل أزمات السودان ونعمل على إنزاله أرض الواقع، لأنه في حالة تطبيقه سيكون نهاية لكافة الأزمات.

وفي أول تعليق له على اتفاق السلام الشامل، قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، إن اليوم بداية طريق السلام، موضحًا أن السلام يحتاج لإرادة قوية وصلبة كإرادة ديسمبر التي حطمت حصون الطغاة والمستبدين.

وأضاف: "أهدي السلام الذي وقعناه اليوم بدولة جنوب السودان الشقيق إلى أطفالنا الذين ولدوا في معسكرات النزوح واللجوء لأُمّهات وآباء يشتاقون لقراهم ومدنهم، ينتظرون من ثورة ديسمبر المجيدة وعد العودة، وعد العدالة، وعد التنمية، ووعد الأمان".





أخبار تهمك

بتصريح صادم.. فيدال يرد على أنباء رحيله عن برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

ميسي في مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يستخدم ورقة أومتيتي للتعاقد مع المهاجم الجديد

منذ ساعتين

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الحكومة: لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء.. والإزالة نهاية الفترة

منذ ساعة و 15 دقيقة

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

رئيس الزمالك يعلن حسم 5 صفقات

منذ حوالي 6 ساعات

أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس برشلونة يغري ليونيل ميسي براتب خيالي للبقاء

منذ 38 دقيقة

الهيئة الاقتصادية تكشف توجيه السيسي الذي أسعد العاملين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة لطلاب علمي رياضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل برشلونة بعد رحيل ميسي

منذ ثلث ساعة

فايلر يفاجئ إدارة الأهلي بطلب جديد قبل موقعة الوداد

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل- الأشعة تُثبت إصابة نجم الأهلي بمزق في العضلة الأمامية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:04 م

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

عاجل.. الحكومة: لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء.. والإزالة نهاية الفترة

01:45 م

عاجل.. رئيس برشلونة يغري ليونيل ميسي براتب خيالي للبقاء

02:22 م

فايلر يفاجئ إدارة الأهلي بطلب جديد قبل موقعة الوداد

01:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب