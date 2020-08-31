تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.71% بختام جلسة الإثنين

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.71% خاسراً 16.18 نقطة ليغلق عند مستوى 2245.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 449.6 مليون سهم محققة ما قيمته 1.4 مليار درهم من خلال تنفيذ 7972 صفقة لعدد 31 سهماً.









وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.76%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات والاستثمار بنسبة 1.21%، 0.75%، على التوالي.