تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.71% بختام جلسة الإثنين

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:24 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.71% خاسراً 16.18 نقطة ليغلق عند مستوى 2245.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 449.6 مليون سهم محققة ما قيمته 1.4 مليار درهم من خلال تنفيذ 7972 صفقة لعدد 31 سهماً.


 وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي  المالي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.76%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات والاستثمار بنسبة 1.21%، 0.75%، على التوالي.
 
وقفزت 9 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 14.94%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.56%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.79%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 102.3 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار درهم، والذي تراجع بنسبة 1.81%.

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