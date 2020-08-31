بورصة الكويت تنهي تعاملات اليوم علي تراجع جماعي للمؤشرات

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:21 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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ـنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع جماعي للمؤشرات ،  إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% خاسراً 16.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5294.29 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% خاسراً 19.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5854.56 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% خاسراً 9.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4148.84 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.57% خاسراً 24.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4182.19 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 267.7 مليون سهم بقيمة 45.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة.


وبختام الجلسة هبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 1.23%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.88%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاعي التكنولوجيا والتأمين بنسبة 3.48%، 0.68%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%.
 

وجاء سهم شركة منازل القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.86%، يليه سهم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 9.11%، ثم سهم شركة الصناعات الوطنية بنسبة 7.19%، فيما تصدر سهم شركة الصلبوخ التجارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 7.74% يليه سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 5.66%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 5%.

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