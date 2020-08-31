تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي لـ5 أكتوبر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:14 م
محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب لجلسة 5 أكتوبر المقبل، لتقديم ما يفيد على وجه رسمي  إتمام إجراءات تصالحه مع الجهة المختصة قانونًا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.

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