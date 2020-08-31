حسين ياسر: "افتقدنا الاخلاق الرياضية"

صرح حسين ياسر محمدي لاعب الاهلي والزمالك السابق، ان الكرة في ملاعبنا الممصرية مؤخرا افتقدت "للأخلاق.









وقال حسين في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "اصبح كل شيء واضح امام الجميع بسبب السوشيال ميديا، افتقدنا الاخلاق الرياضية خلال الفترة الاخيرة.









وانتقل بالحديث عن محمد عبد الوهاب لاعب الاهلي الراحل مشيدا بسيرته الطيبه التي مازالت موجودة ومستمرة متمنيا ان يسير الجميع على هذه الخطى.



