ارتفاع الدين المباشر لحكومة دبي إلى 123.45 مليار درهم

أظهرت وثيقة إن إجمالي الدين المباشر لحكومة دبي بلغ 123.45 مليار درهم (33.61 مليار دولار) في 30 يونيو ويشمل الديون المستحقة لحكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي.





وفي ديسمبر 2018، جددت دبي لمدة خمسة أعوام تسهيلات إئتمانية بعشرة مليارات دولار من أبوظبي حسبما جاء في نشرة أساسية لبيع دين مزمع يوم الاثنين. وفي مارس آذار 2019، جددت دبي لمدة خمسة أعوام قرضا حجمه عشرة مليارات دولار من المصرف المركزي.





وفي أبريل، أبرمت دائرة المالية في دبي ثلاث صفقات دين تتألف من تسهيلات دين إسلامية لمدة عشرة أعوام بقيمة 7.7 مليار درهم وقرض ثنائي لمدة سبعة أعوام حجمه 275 مليون دولار وقرض لمدة ثمانية أعوام بمليار درهم.



