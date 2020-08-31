شيرين تحتفل بـ"100 مليون" مشاهدة لأغنية "الكدابين" عبر "اليوتيوب"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
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احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بوصول أغنيتها "كدابين"، إلى 100 مليون مشاهدة، عبر قناتها على "يوتيوب".

ونشرت شيرين، صورة لها عبر "تويتر"، وعلقت عليها، "في الزمن ده الكدابين اتمكنوا وكتروا، أغنية كدابين حققت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب بفضلكم، بشكركم من كل قلبي على دعمكم المستمر ليا".

وفي تغريدة سابقة أعربت شيرين عن سعادتها لسؤال الكثير من محبيها عنها والاطمئنان على صحتها، مؤكدة أنها تحضر لألبوم جديد ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

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