(متاح الأن) رقم الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1442 في المملكة العربية السعودية عبر بوابة ابشر الالكترونية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:01 م
المخالفات المرورية
المخالفات المرورية
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(متاح الأن) رقم الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1442 في المملكة العربية السعودية عبر بوابة ابشر الالكترونية

رقم الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، المخالفات المرورية 1442 السعودية، يبحث الكثير من المواطنين السعودية الأن على محركات البحث الشهيرة "جوجل" وعلى بوابة أبشر السعودية، عن رقم الخاص بالإستعلام عن مخالفات المرور، لمعرفة قيمة المخالفات، بحيث يقوم بتسديها على الفور قبل أن تتراكم على بعضهم البعض، وفي هذه الحالة تتخذ المملكة العربية السعودية إجراء صارم ضد المواطنين.

الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1442
يمكن الكثير من المواطنين معرفة مخالفات رخصة السيارة أو القيادة بطريقة سهلة وميسرة لكافة السائقين داخل محافظات جمهورية مصر العربية، من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، والتي أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية ، لمساعدة كافة المواطنين على مستوى المملكة، بحيث يمكن للجميع تنفبذ كافة مطالبهم وهو يتواجدون في المنازل، بسبب أنتشار فيروس كورونا القاتل.

رقم الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1442
وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية، في الأونة الأخيرة عن بعض الطرق الذي يمكن لجميع المواطنين الإستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية 1442، من خلال بوابة أبشر أو من خلال خدمة العملاء أو برقم الجوال، ولذلك يبحث الأن كافة المواطنين عن الرقم الخاص بالإستعلام من  خلال الجوال بدلًا من موقع أبشر، بأرسال رقم الهويته والإقامة الخاصه به في رسالة نصية للرقم 88993، وبعد ذلك سوف تصل رسالة بالمعلومات المطلوبة للمواطن، وتتيح الخدمة يوميًا بداية من الساعة الـ7 والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف مساءًا.

الإستعلام عن المخالفات المرورية 1442 بوابة أبشر
1- يقوم المواطنين بالدخول على بوابة أبشر من خلال الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا). 

2- ثم يقوم المواطنين بتسجيل الدخول من كتابة البريد الالكتروني وكلمة المرور.

3- ثم الضغط على خدمة الكترونية متكامله.

4- الضغط على استعلام مخالفات المرور.

5- كتابة رقم لوحة العربية.

6- ثم الضغط على تسجيل الدخول.

(متاح الأن) رقم الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1442 في المملكة العربية السعودية عبر بوابة ابشر الالكترونية

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