وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد لميناء الإسكندرية (صور)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلن المهندس كامل الوزير  وزير النقل، استقبال ميناء الإسكندرية، دفعة جديدة  من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي  22 عربة ليصل إجمالي ماوصل حتى الآن من العربات إلى 68 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، التي تعد الصفقة الأكبر والأضخم  فى تاريخ سكك حديد مصر  والموقعة بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

وأكد وزير النقل، أن العربات الـ 22 عربة التي وصلت هي عربات  درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وأن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية..


وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه بوصول هذه الدفعة  من العربات يكون قد وصل خلال الشهر الحالي  35 عربة وهو معدل التوريد الشهري المتفق عليه مع الشركة المصنعة،  لافتا إلى أن هذا المعدل يمكن هيئة السكك الحديدية من تشكيل 3 قطارت جديدة مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة يتم إدخالها شهريا على خطوط الهيئة.

وأضاف أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل   خاصة وأن ذلك يتزامن مع  مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجارى تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وتحسين وتطوير المحطات والورش وان  جميع هذه الإجراءات والمشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها ساهمت في زيادة معدلات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات و  في تحسن مستوى الخدمة والتي بدأ المواطن يشعر بها على ارض الواقع.

في سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 818 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72120 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 230 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد لميناء الإسكندرية (صور)
وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد لميناء الإسكندرية (صور)
وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد لميناء الإسكندرية (صور)
وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد لميناء الإسكندرية (صور)
وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد لميناء الإسكندرية (صور)
وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد لميناء الإسكندرية (صور)
وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد لميناء الإسكندرية (صور)
وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد لميناء الإسكندرية (صور)
وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد لميناء الإسكندرية (صور)
وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد لميناء الإسكندرية (صور)

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وزير النقل مستشار الصحة كامل الوزير عربات السكة الحديد بوابة الفجر الفجر السكة الحديد

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