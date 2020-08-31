برشلونة يستخدم ورقة أومتيتي للتعاقد مع المهاجم الجديد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:01 م
أومتيتي
أومتيتي
محمود صبري
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مازال نادي برشلونة يبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد من أجل خلافة لويس سواريز الذي اقترب من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


وكان رونالد كومان قد طلب رحيل أربع لاعبين وهم " صامويل أومتيتي، لويس سواريز، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال" عن الفريق الموسم المقبل.


وسعي نادي برشلونة إلى استغلال ورقة المدافع صامويل أومتيتي من أجل التعاقد مع مهاجم جديد خلال الفترة المقبلة.


حيث يسعي العملاق الكتالوني إلى عقد صفقة تبادلية رفقة ليون الفرنسي في الحصول على خدمات ممفيس ديباي مقابل التخلي عن صامويل أومتيتي.


وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ديباي لدية رغبة قوية في الرحيل عن ليون، لكن لن يسمح النادي الفرنسي بمغادرة اللاعب بمبلغ اقل من 55 مليون يورو.


يذكر أن نادي برشلونة قد حاول التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، الا أن النادي الإيطالي قد رفض التخلي عن اللاعب سوي بقيمة الشرط الجزائي والمقدر بـ 111 مليون يورو.

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