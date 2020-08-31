مطار القاهرة يستقبل 31 رحلة دولية تقل 4405 ركاب من عدة دول

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
الفجر
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استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم، 31 رحلة طيران دولية، أقلت قرابة 4405 ركاب، قادمة من عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات الوصول بالمطار استقبلت 31 رحلة قادمة من عدة وجهات منها، فرانكفورت، روما، فيينا، اسطنبول، أثينا، اديس ابابا، الشارقة، أبو ظبي، دبي، جدة، الرياض، ابها، الدمام، ينبع، الخرطوم، القصيم، البحرين، بيروت، عدن، بغداد.

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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