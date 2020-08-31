لبنان: تعيين مصطفى أديب لمنصب رئيس الوزراء قبيل زيارة ماكرون

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
منار طارق
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أفادت وكالة "رويترز"، بأنه من المقرر أن يتم تعيين سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب رئيسا للوزراء، اليوم الاثنين، قبل زيارة الرئيس الفرنسي لبيروت، والذي يعمل من أجل إصلاحات طال انتظارها لإخراج الدولة الشرق أوسطية من أزمتها العميقة.

قاد إيمانويل ماكرون، في زيارته الثانية في أقل من شهر، الجهود الدولية لحمل قادة لبنان على معالجة الأسباب الجذرية للانهيار المالي الذي دمر الاقتصاد حتى قبل انفجار الميناء في 4 أغسطس والذي أسفر عن مقتل 190 شخصًا.

في ظل انهيار الاقتصاد، وتصاعد التوترات الطائفية، تواجه الحماية الفرنسية السابقة أكبر تهديد لاستقرارها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال مسؤولون لبنانيون كبار إن وساطة ماكرون ضرورية للتوصل إلى اتفاق على مرشح خلال 48 ساعة قبل ظهور توافق على أديب. الأسبوع الماضي، كانوا قد وصولوا الي طريق مسدود تمامًا بشأن اختيار رئيس الوزراء التالي.

وظهر اسم أديب على الساحة يوم الأحد عندما رشحه رؤساء وزراء سابقون ومن بينهم سعد الحريري، الذي يرأس أكبر حزب سني في لبنان. يجب أن ينتقل منصب رئيس الوزراء إلى سني في ظل النظام الطائفي في لبنان. وتم تعيين أديب، الذي كان مبعوثًا إلى برلين منذ 2013 وكان مستشارًا لرئيس وزراء سابق، باجماع أغلبية ساحقة من المشرعين.

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