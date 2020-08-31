محافظ بورسعيد: تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة



ووجه محافظ بورسعيد جميع القيادات التنفيذية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية لاستمرار حملات ازالة التعديات بكل قوة لتشمل جميع الاحياء وتستهدف جميع التعديات على اراضى املاك الدولة مطالبا بتحقيق أعلى معدلات الانجاز



وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمحاظة بالتعاون مع الاجهزة الامنية نجحت في تنفيذ عدة قرارات ازالة تعديات علي املاك الدولة باحياء الزهور والضواحي والمناخ حث تنفيذ 9 قرارات ازالة بحي الضواحي علي مساحة 1700م2 بالاضافة إلى خمسة قرارات ازالة بالزهور ومثلهم بالمناخ وكذلك تنفيذ حملة لازالة 4 مزارع سمكية مخالفة بجنوب المحافظة علي مساحة 105 أفدنة.

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تكثيف حملات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة ومخالفات البناء ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ومديرية الامن تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على اراضى الدولة وازالتها فورا وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.