انطلاق رالي بطولة مصر للدراجات النارية 19 سبتمبر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ينظم الاتحاد المصري للدراجات النارية ( رالي مصر الأول للدراجات النارية ) يوم 19 سبتمبر 2020 تحت شعار (مصر آمنة).


وبدأ فتح باب الاشتراك في رالي مصر إعتبارا من 15 أغسطس و يستمر حتى يوم 10 سبتمبر كما ستتم عملية  إجراء الفحص الفني للمركبات يوم 18 سبتمبر. 


وسوف يجرى الرالي، في منطقة صحراء سقارة على طرق وعرة في تجربة جديدة حيث يستكشف المتسابقون منطقة صحراء سقارة.


وتم تحديد مسافة الرالي الإجمالية بـ 60 كلم، وهي عبارة عن قطع مسارات بمسافة 6 كلم بعدد خمس لفات على مرحلتين .


والجدير بالذكر أن هذا الحدث الرياضي الكبير سيتيح لعشاق هذه الرياضة المشاركة بكافة فئات الدراجات النارية التي أقل من 450 سم 3، وفئة أكثر من 450 سم 3 ، والدراجات الرباعية (الكواد)، كما توجد فئة للنساء المشاركات في الرالي، ومشاركة شرفية للأجانب المقيمين في مصر.


ويهدف الرالي إلى اختيار الفائزين لتكوين نواة تشكيل المنتخب المصري للدراجات النارية، وهو الفريق الذي سيشارك في بطولات  الراليات العالمية تحت مسمى منتخب مصر للدراجات النارية.


 ويأتي هذا الحدث الرياضي الهام في نطاق تشجيع هذه الرياضة واستقطاب محبي الرياضة وتشجيع السياحة تحت شعار "مصر آمنة ".


ومن جانبه أكد إبراهيم فريد المدير التنفيذي للإتحاد المصري للدراجات النارية  بأن رالي مصر يهدف إلى تنظيم بطولات وراليات دولية على أرض مصر خلال الفترة المقبلة من أجل انتشار قاعدة المنافسة داخل كل ربوع و أندية مصر.


و أضاف فريد بأن الهدف من تنظيم هذه البطولات هو عمل تصفيات للمتميزين لاختيار و تشكيل منتخب مصر للدراجات النارية  للمشاركة في الراليات الدولية والعالمية لتمثيل اسم مصر عاليا.

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