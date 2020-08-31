وزيرة الثقافة توجه بالاستعداد لافتتاح قصر ثقافة العريش

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
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كلفت الدكتوره ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بزيارة وتفقد وإعداد تقرير شامل عن المواقع الثقافية التابعة للهيئة في مدن وقري محافظة شمال سيناء وذلك لاجراء لتطوير ورفع كفاءة وافتتاح عدد من المشروعات الثقافية والفنية خلال شهر اكتوبر المقبل.



وتنفيذا لهذا التكليف قام عواض بجولة فى مكتبة الطفل والشباب بقرية النجاح بمدينة بئر العبد والتي تقرر تعزيزها بمجموعة جديدة من الكتب والاصدرات الحديثة لوزارة الثقافة وتخصيص نادي للادباء بها ثم تفقد مع اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء معرضا للمشغولات اليدوية والحرف التراثية والتقليدية وشهدا عرضا لفرقة الفنون التلقائية والتي تم تكوينها في مطلع يوليو الماضي وتفقدا قصر ثقافة العريش ، بعدها التقى عواض بأدباء وشعراء ومثقفى شمال سيناء بالمكتبة العامة بميدان البلدية ونقل لهم تحيات الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وطالبهم بمزيد من العطاء وبذل الجهد من اجل رفعه الشأن الثقافي بشمال سيناء وبما يليق بمكانه هذه البقعه الغالية من ارض مصر ومجابهة التطرف والارهاب بكافة صوره.



وفى هذا الصدد قالت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ان محافظة شمال سيناء تزخر بالمثقفين والمبدعين ، واضافت ان سيناء تحمل ارثا ثقافيا مميزا وثريا تشكل عبر عصور متتالية ، مؤكدة ان ارض الفيروز تظل احد الرموز البارزة للهوية المصرية ، واعلنت تاسيس مركزا لتنمية الموهوبين والنابغين في شتي مجالات الابداع الفنى والثقافى بقصر ثقافة العريش عقب افتتاحه الى جانب اعداد برامج للتدريب علي الحرف البيئية والتراثية ودعم أندية شعراء البادية تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية ، كما وجهت بجمع التراث السيناوي من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة وتكثيف الانشطة الابداعية في المحافظة.



وثمن محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه دور وزارة الثقافة في اعادة تشكيل الوعي الجمعي من خلال الانشطة المقدمة في المواقع الثقافية المختلفة واكد علي ضرورة واهمية الثقافة والفنون في الحفاظ علي الهوية وتقديم الدعم اللازم لهما مشيرا الي دورهما في في مكافحة الارهاب والفكر المتطرف بجانب تنمية المجتمع السيناوي.



وصرح الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة انه جاري حاليا اعداد برنامج تشغيل لقصر ثقافة العريش يبدأ تنفيذه فور الافتتاح بعد ان اغلق لمدة تجاوزت عشر سنوات ، ونقل تاييد الادباء والشعراء والمثقفين من ابناء شمال سيناء لجهود الرئيس السيسي في كل المشروعات القومية والتنموية التي تهدف الي بناء مصر الحديثة مثمنين دور ابطال الجيش والشرطة في حفظ الامن وتحقيق الامان ، كما طالبوا باقامة مؤتمر ادباء مصر في شمال سيناء ، واوضح عواض ان قصر ثقافة العريش يقع على مساحة 1900 م2 ويضم دور أرضي وطابقين ويحتوي الدور الأرضي على المدخل الرئيسي ويتفرع الى ثلاثة اتجاهات الأمامي يؤدي إلى صالة المسرح والآخران للطرق الجانبية المؤدية لسلالم الأدوار العلوية ،وتتسع صالة المسرح لعدد 250 مقعدا إلى جانب غرف الخدمات وقاعة كبار الزوار والمكاتب الإدارية ، مخزن للديكور، معرض للفنون وغرفتين للفنانين.



ويقسم الدور الأول لثلاثة مناطق منفصلة هى منطقة المدرجات البلكون وتتسع لعدد 150 مقعدا ، 4 غرف ادارية ، منطقة الأنشطة مكونة من 13 غرفة هي الديمر، 2 غرفة إدارية و10 غرف للأنشطة والفنون منها نادى تكنولوجيا المعلومات، مكتبة للطفل، قاعة للندوات وقاعة للموسيقى والاستماع ، اما الدور الثاني مقسم إلى ثلاثة مناطق الاولى إدارية وتحتوي على عدد 5 غرف إدارية ،المنطقة الثقافية تضم قاعة للتدريب الفني ومكتبة والمنطقة الثالثة للخدمات وتشمل غرفتين للمخازن بالاضافة الى غرفة الإسقاط .

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