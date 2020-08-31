ضبط 300 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته (300) طربة من مخدر الحشيش.





حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية– مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم حال إستقلاله سيارة فى كمين أعد خصيصًا لضبطه بدائرة قسم شرطة ثانى العامرية، وبحوزته ( 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول ).





وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.





هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (2 مليون و100 ألف جنيه).





وفي السياق ذاته، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (220) طربة من مخدر الحشيش بحوزة أربعة من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.





حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دوائر أقسام شرطة أول العامرية، برج العرب، محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهم وضبطهم.





حيث تمكنت مم ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول بحوزة شخصين، مقيمان بالإسماعيلية وذلك حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية.





و نجحت في ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة سائق مقيم بالإسماعيلية – له معلومات جنائية مسجلة_وذلك حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب.





وقامت بضبط 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة عاطل، مقيم بكفرالشيخ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك.





وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.



