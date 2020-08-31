خطوات الاستعلام.. تفاصيل صرف العلاوات الخمسة للقطاع الخاص

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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ساعات قليلة تفصلنا، عن صرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، العلاوات الخمس لما يقرب من 60 ألف مستفيد جديد من المؤسسات الصحفية وكذلك العاملين في القطاع الخاص.

صرف العلاوات الخمسة 

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدًا الثلاثاء، صرف العلاوات الخمس لما يقرب من 60 ألف مستفيد جديد من المؤسسات الصحفية وكذلك العاملين في القطاع الخاص، وأيضًا من القطاع الحكومي ممن سقطوا من صرف العلاوات الخمس رغم أحقيتهم للعلاوة.

أصحاب العلاوات 

وتصرف العلاوات الخمس، لعدد من المؤسسات الصحفية، وهما الأهرام والأخبار ودار الهلال ودار المعارف وكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع وشركة التوزيع المتحددة، وروز اليوسف.

كما يستفيد 24022 ألف من العلاوات الخمس، في 64 منشأة، فضلًا عن إدراج من سقطوا من صرف الدفعة الأولى من أصحاب المعاشات من القطاع الحكومي، وعددهم 27 ألف حالة.

طرق الصرف

ومن المقرر، إتاحة الصرف من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

الاستعلام عن العلاوات

يمكنك الاستعلام عن العلاوات الخمس، بتسجيل الدخول إلى موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من هنا خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمس، ثم كتابة الرقم القومي القائم بالصرف والاسم الأول للأم باللغة العربية، واضغط علامة "صح" على أنك لست برنامج روبوت، ثم اضغط على إرسال الطلب.

الإجراءات الاحترازية 

ولا بد من اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية، حفاظًا على صحتهم، واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبًا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يوجد 90 منشأة تقوم الهيئة القومية للتأمين، بالمتابعة معها منذ أكثر من 3 أسابيع، وفى حالة تقديم كافة المستندات والتأكد من توافر شروط الاستحقاق للعلاوات الخمس سيتم الصرف لهم.

ويأتي إجمالى من سيتم صرف العلاوات الخمس من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية ومن سقطوا من القطاع الحكومى أول سبتمبر، يبلغ عددهم ما يقرب من 60 ألف مستفيد، وسيتم أيضا صرف فارق المعاشات عن هذه العلاوات عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر أول شهر سبتمبر المقبل.

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