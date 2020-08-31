الحماية المدنية تنقذ 5 أشخاص علقوا داخل مصعد بحلوان

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية، فى إنقاذ خمس أشخاص تم إحتجازهم داخل مصعد، بحلوان.





فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بتعطل مصعد وإحتجاز أشخاص بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور توجهت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وتبين أن العقار مكون من سبع طوابق وتعطل المصعد ما بين الطابق الأول والثانى وإحتجاز خمس أشخاص بداخله.





حيث تمكنت القوات من إخراجهم عقب تكسير فتحة بالحائط المؤدى إلى غرفة المصعد دون ثمة إصابات، هذا وقد وجة المواطنين الشكر لرجال الحماية المدنية لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ.





جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.





وفي سياق آخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.





فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.





وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.





وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.





جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.









وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.





فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.