عرض منزل كريستين ستيوارت للبيع بـ"4 مليون دولار"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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عرضت النجمة كريستين ستيوارت منزلها في ماليبو للبيع بقيمة 9.5 مليون دولار والذي كانت قد اشترته بـ 4.8 مليون دولار.


المنزل مكون من خمس غرف نوم وأربعة حمامات، إضافة إلى الشرفة الرئيسية حيث يمكن للمرء الاستمتاع بإطلالات خلابة على المحيط، إذ يقع المنزل في مجمع شاطئي خاص يوفر الوصول إلى مياه المحيط الزرقاء.


يذكر أن نجمة هوليوود لديها منزل آخر في جنوب كاليفورنيا وتمتلك دوراً علوياً في حي نوهو بمدينة نيويورك، إلى جانب ذلك، تستعد كريستسن للعب دور الأميرة ديانا في الفيلم المقبل سبنسر الذي تدور أحداثه حول حياة العائلة المالكة البريطانية أوائل التسعينات، وتحديداً الفترة التي قررت فيها أميرة القلوب أن تنهي زواجها بالأمير تشارلز.

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