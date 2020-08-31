تعليق ساخر من شريف منير على صورة جمعته بالسقا وأحمد رزق

قام الفنان شريف منير بالتعليق على الانتقادات التي يتلقاها الفنانين باستمرار بسبب نشر صورهم خلال أجازتهم الصيفية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشر شريف منير صورة جمعته بالفنان أحمد السقا، والفنان أحمد رزق، خلال قضائهم لعطلتهم الصيفية وعلق عليها قائلاً:"آدي يا سيدي الفنانين، عايشين في الفتّة،وبيصيفوا،ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة، وسايبين الناس في الحَر والقرف، حرام عليكم، حِسّوا بالناس،حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين".



