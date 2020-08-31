أسوان تتخذ التدابير الاحترازية لاستقبال السياح في أعظم مكانين بها (فيديو)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، جاهزية الهيئة والمحافظة لاستقبال الزائرين الأجانب والمصريين، موضحًا أن السياحة ستعود بكامل قوتها، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال "جلال"، خلال حواره عبر سكايب، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير لاستقبال جميع الزوار، سواء كانوا مصريين أو أجانب في أعظم مكانين بمحافظة أسوان وهما السد العالى والمركز الثقافي الإفريقى والمعروف بمتحف النيل.

وتابع: "اتخذنا كافة الإجراءات والأماكن جاهزة لاستقبال الزوار، والسد العالى مكان مفتوح ونراعى أن يكون كل زائر مرتديا الكمامة الخاصة به ونراعى التباعد ويكون على الأقل المسافة بين كل زائر والآخر 2 متر وينظمها المرشدين السياحيين بالتعاون مع الطاقم الأمني الموجود بالأماكن السياحية"، مضيفًا: "كل الأعمال الخاصة بالصيانة والتشغيل في السد العالى أو برمز الصداقة تمت خلال فترة التوقف سواء لدورات المياه أو الأسفلت أو الطرق والتشجير وتم عمل المراجعة والصيانة الكاملة وهى جاهزة الآن لاستقبال الزائرين".

وأوضح أن الدولة تولى اهتماما خاصا ببحيرة ناصر ومعبد أبو سمبل، كما أن هناك اهتمام بالأنشطة الزراعية والتعليمية والسياحية.

وفي سيااق متصل تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الأحد، الأعمال التي تنفذها الهيئة على خط "القاهرة السد العالي"، مستقلًا الموتور، متفقدًا السكك والمحطات والأبراج والمنافذ، ابتداءً بمحطة القاهرة وانتهاءً بمحطة سمالوط.

وأثناء جولته، تابع رئيس الهيئة انتظام سير العمل بالمحطات على الخط، وفحص مهام العاملين والتأكد من انضباطهم وتواجدهم بمقار عملهم ومراجعة تعليمات سلامة التشغيل، للتأكد من إلمام العاملين بها، والاطمئنان على دقة وانتظام سير العمل.

ووجّه رسلان برفع القمامة والارتقاء بمستوى النظافة لتتناسب مع النسق الجمالي العام، وخطة التطوير الشاملة بالهيئة، وإزالة العوائق الزراعية المتواجدة ببعض المحطات، وعلى جانبي السكة على طول الخط، ورفع ناتج التجديدات من على السكك وأحواش المحطات الجاري أعمال تطوير بها.

كما وجّه رئيس الهيئة تعليماته للمختصين بمراجعة التحاويل ودك الأربطة وضبط اتزان السكك والمفاتيح على الخط ومراجعة السيمافورات، والتأكيد الدائم على نظافة العدسات الخاصة بها، كما أكد مجددًا على إغلاق الفتحات والمعابر غير القانونية على الخط حرصًا على سلامة وأمان وانتظام حركة مسير القطارات.

وفيما يخص الحفاظ على ممتلكات الهيئة وأرواح المواطنين، وجّه رسلان بمراجعة حالات التعدي على أملاك الهيئة بأحواش المحطات وعلى طول الخط، والتي لا يجوز استغلالها إلا من خلال القنوات الشرعية لذلك، مع التوجيه بضرورة رفع الخردة الموجودة بالمحطات وعلى طول الخط والتصرف فيها بالطرق القانونية.

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