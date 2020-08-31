مسلحون يغتالون مستشار الرئيس الأفغاني في كابل

اغتال مسلحون، محمد حسن حوتاك كبير مستشاري الرئيس الأفغاني للشؤون الاجتماعية والعامة، حسبما أفادت قناة 1TV التلفزيونية الأفغانية، اليوم الاثنين.

وقالت الشرطة الأفغانية، في تصريحات نقلتها قناة 1TV التلفزيونية، إن الجريمة وقعت مساء الأحد بالقرب من منزل المستشار في كابل.

ومن جانبه ندد الرئيس الأفغاني أشرف غني، بالجريمة ووصفها بالعمل الإرهابي.

ولم ترد بعد أي تفاصيل أخرى عن الحادث، كما لم تعلن أي جهة تحملها مسؤولية الجريمة.