رسالة لمليشيات ليبيا.. ماذا قالوا عن أحدث ضربات الجيش للإرهاب بسيناء؟

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:46 ص
ارشيفية
ارشيفية
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في الساعات الأخيرة، نفذت القوات المسلحة أحدث ضربات ضد الإرهاب في سيناء، بعد أن قضت على عدد من التكفيريين، الأمر الذي لاقى إشادات محلية ودولية، في ظل دعوات بتطهير سيناء من الإرهاب بشكل كامل.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا قالت فيه إن الجيش استطاع رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية في الفترة من 22 يوليو حتى 30 أغسطس في مكافحة الإرهاب، مما أسفر عن تدمير 317 وكرًا وملجأً ومخزنا للمواد المتفجرة بشمال سيناء، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر، استهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعية تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية، مقتل 73 عنصرًا تكفيريًا يتخذون من الملاجئ أوكارًا لهم.

إشادة بعمليات المداهمات

وفي هذا الشأن، أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بعمليات المداهمات الواسعة التي يشنها أبطال القوات المسلحة لتطهير أرض الوطن من دنس الإرهابيين وجماعاتهم الضالة داعيا جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب.

وشدد مفتي الجمهورية على أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض، لأنهم يتصدَّون بكل قوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالي مصر حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاسقرار.

مساندة بحرنية للجهود المصرية

على نفس الوتيرة، أشادت مملكة البحرين بجهود الجيش المصري في القضاء على العشرات من العناصر الإرهابية، وتدمير المئات من الأوكار والملاجئ ومخازن المواد المتفجرة التي تستخدمها العناصر الإرهابية في محافظة شمال سيناء، منوهة بالدور المحوري المهم الذي يقوم به جيش مصر العظيم في مكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، والدفاع عن الأمن القومي المصري.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الثابت المتضامن بقوة مع مصر ومساندة جهودها للتصدي للتنظيمات الإرهابية، فإنها تجدد موقف المملكة الراسخ الذي ينبذ كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته، والداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل دحر الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

رسالة للمليشيات في ليبيا

أما اللواء الدكتور محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أكد أن نجاح القوات المسلحة في تدمير مجموعة من البؤر الإرهابية بشمال سيناء هي رسالة للميليشيات في ليبيا، مشيرا إلى أن العمليات مستمرة ضد العناصر الإرهابية لاقتلاع جذورها.

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