



أسماء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي





أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة ، نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا هذا إجابات عن جميع التساؤلات التي تم طرحها مؤخرا من جانب المستفيدين من معاش تكافل وكرامه التي تمنحه الدولة لفئات معينه من الأشخاص بغرض أعانتهم علي توفير حياة كريمه وخاصة في مثل هذه الأيام الصعبة التي نمر بها ،الجدير بالذكر ان هذا المعاش هو مساعدة ماديه مقدمة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي للمطلقين والأرامل وأصحاب العجز الجزئي والكلي حيث انهم يجب ان يستوفوا الشروط المطلوبة والتي سنستعرضها لكم من خلال السطور التالية .





أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط اكتروني للاستعلام عن المستفيدين من معاش تكافل وكرامه وفقا لمجموعه من الخطوات المهمة والبسيطة وذلك للتيسير علي المستفيدين وتوفير الوقت والجهد وعدم الاضطرار إلي التزاحم في مثل هذه الأجواء الصعبة التي نمر بها من انتشار لوباء كورونا حيث يتيح هذا الموقع جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنين ،الجدير بالذكر انه يمكن من خلال الموقع تقديم الشكاوى أيضا كما انه في حاله عدم استطاعة المواطن الدخول إلي الموقع يمكنه اللجوء إلي استخدام الاتصال الهاتفي بالخط الساخن التي خصصته الوزارة وهو 16528 .





شروط الحصول علي معاش تكافل وكرامه

صرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انه يجب علي المستفيدين من معاش تكافل وكرامه ان تتوافر لديهم مجموعه محدده من الشروط لكي تصل الحقوق لمستحقيها حيث تتضح هذه الشروط من خلال الأتي:





- ألا يكون المتقدم للحصول علي معاش تكافل وكرامه يعمل في أي جهه حكوميه أو خاصه.





- ان لا يزيد دخله الشهري عن أربعمائة جنيها .





- ان تكون المرأة مطلقه أو ارمله .





- في حالة وجود أطفال يجب ان يتم تقديم شهادة تفيد بمراحلهم التعليمية وان لايكون عمرهم يتجاوز الثامنة عشر.





- الأسر التي لا يوجد لديها عائل بسبب السفر أو السجن .



