الزمالك يزاحم بيراميدز على ضم صفقة الموسم

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مسئولو نادي الزمالك، فتحوا خط مفاوضات قويا مع أيوب الكعبي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي السابق، لضمه بداية من الموسم المقبل.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " مفاوضات الزمالك مع الكعبي جاءت خلال الساعات الماضية، وبذلك يزاحم نادي بيراميدز على الصفقة الذي قطع شوطًا كبيرًا في الصفقة خلال الفترة الماضية".
 
وأضاف: "الزمالك يبحث عن مهاجم مميز فى الوقت الحالي تحسبًا لرحيل مصطفى محمد في الموسم المقبل وخوضه تجربة الاحتراف في الموسم المقبل".

ويذكر أن الزمالك سيواجه بيراميدز فى لقاء قوي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز يوم الخميس القادم.

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