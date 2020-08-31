الحكومة السودانية وحركات مسلحة توقع بالأحرف الأولى اتفاق السلام

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:19 ص
اتفاق السلام
اتفاق السلام
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، ببدء مراسم توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة.

 

وقد وصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إلى جوبا للمشاركة في توقيع إتفاق سلام دارفور بين الحكومة المدنية الانتقالية وحركات المقاومة المسلحة المقرر غدا الإثنين، وفقًا لوسائل الإعلام السودانية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وساطة جنوب السودان لمفاوضات السلام، أن الحكومة السودانية والحركات المسلحة ستوقع بالأحرف الأولى على الاتفاقيات السياسية والأمنية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أفادت وكالة الأنباء السودانية، مصرع 26 قتيلاً في اشتباكات مسلحة بمدينة كادقلي في جنوب كردفان.

 

ويذكر أن أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب كردفان (في جنوب السودان)، في اجتماع طارئ، حظر التجوال الشامل في الولاية لمدة ثلاثة أيام على خلفية اشتباكات شهدتها مدينة كادقلي (عاصمة الولاية)، وراح ضحيتها عدد من المواطنين.

 

وقال موسى جبر محمود الأمين العام لحكومة الولاية، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا" إن اشتباكات اندلعت في سوق مدينة كادقلي وبعض أحيائها، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالحظر وعدم التحرك والخروج من المنازل.

 

وأكد أن الوضع بات تحت السيطرة وأن القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى بسطت هيبتها على جميع المواقع لمنع أي اختراق للأمن والاستقرار.

 

من جهته، أعلن بنك السودان المركزي إيقاف العمل بجميع المصارف بمدينة كادوقلي لمدة ثلاثة أيام.

 

وذكر بنك السودان المركزي، في تصريح صحفي، أن ذلك القرار يأتي استجابة لقرار حظر التجوال "إثر الأحداث الدامية والاحتراب التي حدثت في مدينة كادقلي".

 

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