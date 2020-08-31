تراجع أرباح " فيصل الأسلامي" بنسبة 38.8% خلال النصف الأول من 2020

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:10 ص
بنك فيصل الأسلامي
بنك فيصل الأسلامي
نيفين سمير
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كشفت  البورصة المصرية عن القوائم المالية المجمعة لبنك فيصل الإسلامي المصري، خلال النصف الأول من 2020 ، حيث أسفرت النتائج عن تراجع الأرباح  بنسبة 38.8 % على أساس سنوي.

وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية ، أنه سجل صافي ربح بلغ 826.55 مليون جنيه من أول يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع صافي دخل البنك من العائد خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلي 2.02 مليار جنيه، مقابل 2.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

و سجل البنك صافي ربح مستقلة بلغ 791.6 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.36 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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