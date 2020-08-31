هيدي كرم تكشف عن كواليس أول بطولة مطلقة لها

Advertisements





أوشكت الفنانة هيدي كرم على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "كواليس"، الذي يُعد البطولة المطلقة الأولى لها.



قالت هيدي كرم خلال لقائها في برنامج "لايت شو" المُذاع على قناة الحياة، أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "كواليس" هو أن المسلسل بسيط جدًا في أفكاره، وأنها تُجسد خلاله دور سيدة تُدعى"سهيلة"، وهي مديرة الشركة، والأم المطلقة التي تعيش مع والدتها، وتحمل مسؤولية تربية ابنها وابنتها، كما أنها تظهر الكثير من المشاعر الإنسانية لمن حولها.



وتحدثت هيدي كرم عن تفاصيل دورها في مسلسل "لؤلؤ"، حيث قالت أنها تجسد خلاله دورالمرأة الأرستقراطية ابنة العائلة الكبيرة، وهي متزوجة من رجل أعمال كبير وغني، ويُجسد دوره الفنان أحمد زاهر، مُوضحة أن العلاقة التي تربطهما علاقة مادية فقط.



مسلسل "كواليس" من تأليف رأفت رضا، وإخراج محب وديع، ويشارك في بطولته كريم الحسيني، ونورهان شعيب، وأحمد رأفت.