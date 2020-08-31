هيدي كرم تكشف عن كواليس أول بطولة مطلقة لها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


أوشكت الفنانة هيدي كرم على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "كواليس"، الذي يُعد البطولة المطلقة الأولى لها.

قالت هيدي كرم خلال لقائها في برنامج "لايت شو" المُذاع على قناة الحياة، أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "كواليس" هو أن المسلسل بسيط جدًا في أفكاره، وأنها تُجسد خلاله دور سيدة تُدعى"سهيلة"، وهي مديرة الشركة، والأم المطلقة التي تعيش مع والدتها، وتحمل مسؤولية تربية ابنها وابنتها، كما أنها تظهر الكثير من المشاعر الإنسانية لمن حولها.

وتحدثت هيدي كرم عن تفاصيل دورها في مسلسل "لؤلؤ"، حيث قالت أنها تجسد خلاله دورالمرأة الأرستقراطية ابنة العائلة الكبيرة، وهي متزوجة من رجل أعمال كبير وغني، ويُجسد دوره الفنان أحمد زاهر، مُوضحة أن العلاقة التي تربطهما علاقة مادية فقط.

مسلسل "كواليس" من تأليف رأفت رضا، وإخراج محب وديع، ويشارك في بطولته كريم الحسيني، ونورهان شعيب، وأحمد رأفت.

أخبار تهمك

أومتيتي يضحك على برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الأشعة تُثبت إصابة نجم الأهلي بمزق في العضلة الأمامية

منذ نصف ساعة

غياب 13 لاعبا عن برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

سواريز ورونالدو يقودان هجوم يوفنتوس بأمر برشلونة

منذ أقل من ساعتين

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

كلوب: كريستيانو رونالدو أفضل من ميسي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مانشستر يونايتد يُنهي الإتفاق مع هدف برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب يستطيع تعويض أحمد فتحي

منذ 34 دقيقة

فيدال يفتح النار على إدارة برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

القصة الكاملة بشأن اعتداء سيدة على ضابط في المحكمة

منذ ساعة و نصف

تفاصيل عقد نجم برشلونة مع إنتر ميلان

منذ أقل من ساعتين

أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الزمالك يعلن حسم 5 صفقات

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الزمالك يزاحم بيراميدز على ضم صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

الهيئة الاقتصادية تكشف توجيه السيسي الذي أسعد العاملين (فيديو)

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

11:02 ص

أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

08:52 ص

فيدال يفتح النار على إدارة برشلونة

11:32 ص

الهيئة الاقتصادية تكشف توجيه السيسي الذي أسعد العاملين (فيديو)

09:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب