مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.04% بمستهل تعاملات اليوم

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.04% رابحاً 3.21 نقطة ليصل إلى مستوى 7987.03 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.23% خاسراً 20.89 نقطة ليصل إلى مستوى 9003.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.7 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال.

وصعدت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.49%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.33%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.44%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.32%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.22%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.18%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%.