مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.04% بمستهل تعاملات اليوم
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:04 ص
نيفين سمير
Advertisements
إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.04% رابحاً 3.21 نقطة ليصل إلى مستوى 7987.03 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.23% خاسراً 20.89 نقطة ليصل إلى مستوى 9003.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.7 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال.
وصعدت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.49%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.33%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.44%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.32%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.22%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.18%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%.
وقفز 85 سهماً بسوق السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 7.78%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 6.63%، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 6.03%، فيما تراجع 92 سهماً على رأسها سهم "الأبحاث والتسويق" بنسبة 1.64%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 1.62%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 1.42%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 167.4 مليون ريال سعودي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا