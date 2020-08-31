لتأخر امتحان «حقوق الإنسان».. التحقيق مع كلية العلوم السياسية ببني سويف

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:04 ص
رئيس الجامعة
رئيس الجامعة
احمد فتحى الدسوقي
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أحال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إدارة كلية الأقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة إلى التحقيق، كذلك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، على إثر تأخر عقد إمتحان مادة حقوق الإنسان والتي لا تضاف إلى المجموع، حتى إعتماد النتيجة، لبعض طلاب الكلية.

وقال رئيس جامعة بني سويف: "العام المنقضي يعد عاما دراسيًا استثنائيًا نظرًا للإحترازات التي اتخذتها الدولة ومنها الجامعة تجاه مجابهة فيروس كورونا، إلا أنه فوجئت الأسبوع الماضي خلال استعلامي من الكليات عن التأكد من تأدية الطلاب لامتحان مادة حقوق الانسان التي لا تضاف للمجموع، بأن هناك بعض الطلاب لم يتمكنوا من الأمتحان داخل الفرقة الرابعة بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية، وعليه قررت بسرعة اجرائها".

وتابع: "مادة حقوق الانسان مثلها مثل التربية العسكرية لا تضاف للمجموع لكن لابد من الطالب اجتيازها قبل التخرج، فمن الممكن ان يجري الطالب الامتحان فيها خلال اي سنة دراسية، وهو سبب ما حدث من لبث لدي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأضاف:" فور علمي بما حدث، وجهت بسرعة عقد الامتحان لاي طالب لم يتثنى له ذلك للفرقة الرابعة بجميع شعب الكلية، وبالفعل تم عقد الأمتحان اون لاين للطلاب وبنسبة نجاح 100% وسيتم اعتماد النتيجة اليوم خلال مجلس الجامعة.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن إحالة إدارة الكلية للتحقيق يرجع إلى عدم مراجعتهم بمن ادى الامتحان من الطلاب من عدمه".

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