عاجل.. انفجار داخل مطعم في الإمارات

قالت شرطة أبو ظبي، إنها ظبي تتعامل حاليا مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

واندلع انفجار في مطعم فتحركت فرق التدخل السريع بشرطة أبوظبي وتباشر الفرق مهامها في إخلاء السكان من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.



