عاجل.. انفجار داخل مطعم في الإمارات

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:16 ص
وكالات
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قالت شرطة أبو ظبي، إنها ظبي تتعامل حاليا مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

 

واندلع انفجار في مطعم فتحركت فرق التدخل السريع بشرطة أبوظبي وتباشر الفرق مهامها في إخلاء السكان من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن شفاء 389 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 59.861 حالة.

 

وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 79.680 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 68.901 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 379 حالة.


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