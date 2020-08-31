قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل مجمع سكني بولاية مينيسوتا الأمريكية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:00 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين، في حادث إطلاق نار في ولاية مينيسوتا شمالي الولايات المتحدة.

 

وبحسب الشرطة الأمريكية، وقع الحادث داخل مجمع سكني في مدنية بروكرين بارك في الولاية.

 

وأكدت الشرطة الأمريكية، أنها تواصل البحث عن المشتبه بإطلاقه النار.

 

وكانت شرطة مدينة سانت لويس في ولاية ميسوري، أعلنت في وقت سابق عن وفاة أحد ضباطها متأثرا بجراحه، بعد أن تعرض لإصابة في الرأس يوم السبت، لدى تعامله وزميل له مع حادث إطلاق نار في المدينة.

 

وألقت الشرطة الأمريكية، القبض على مطلق النار، مضيفة أن الضابط الآخر أصيب  بقدمه وقد غادر المستشفى.


وقد شهدت مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن الأمريكية، احتجاجات عنيفة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

 

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"،عن مصادر في الشرطة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وتوفي أحدهم، بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة فى شوارع مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، صباح اليوم الأربعاء، في ثالث يوم من الاحتجاجات هناك التي اندلعت بعد إطلاق الشرطة النار على رجل من ذوي البشرة السمراء.

 

وفي سياق آخر، أطلقت شرطة ولاية لويزيانا الأمريكية، النار على رجل أسود يبيع الأقراص المدمجة في محل صغير وقتلته، ما أثار تظاهرات احتجاجًا على أحدث فصول استخدام الشرطة العنف ضد مشبوهين سود.

 

 

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