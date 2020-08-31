غدا.. انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق وفتح باب تسجيل الرغبات

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:51 ص
ارشيفية
ارشيفية
الفجر
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تنطلق غدا الثلاثاء المرحلة الثانية للتنسيق، والتى من المقرر أن تستمر على مدار 5 أيام حتى يوم السبت 5 سبتمبر، حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة وفقا للحد الأدنى للمرحلة.

وكان وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار أعلن أن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات ستكون بالنسبة للشعب العلمية بحد أدنى 370.5 درجة فأكثر بنسبة 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية باجمالى عدد 194448 طالب.

وأوضح وزير التعليم العالى أنه فيما يخص الحد الأدنى الشعبة الأدبية بلغ 278 درجة فأكثر بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة باجمالى عدد طلاب 60064 طالب ويبلغ إجمالي طلاب الشعبين بالمرحلة الثانية 24512 طالب وطالبة من الثانوي العامة.
تنطلق غدا الثلاثاء المرحلة الثانية للتنسيق، والتى من المقرر أن تستمر على مدار 5 أيام حتى يوم السبت 5 سبتمبر، حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة وفقا للحد الأدنى للمرحلة.

وكان وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار أعلن أن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات ستكون بالنسبة للشعب العلمية بحد أدنى 370.5 درجة فأكثر بنسبة 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية باجمالى عدد 194448 طالب.

وأوضح وزير التعليم العالى أنه فيما يخص الحد الأدنى الشعبة الأدبية بلغ 278 درجة فأكثر بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة باجمالى عدد طلاب 60064 طالب ويبلغ إجمالي طلاب الشعبين بالمرحلة الثانية 24512 طالب وطالبة من الثانوي العامة.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن أعداد الطلاب ارتفعت هذا العام عن العام الماضي، موضحًا أن هناك 18 ألف طالب إضافي في شعبة علمي علوم وعلمي رياضي، و18 ألف طالب إضافي في شعبة الأدبي.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن تنسيق العام الحالي لم يختلف كثيرًا عن تنسيق العام الماضي، مشيرًا إلى أن الطب وطب الأسنان والصيدلة وعلاج طبيعي سيكونوا مرحلة أولى فقط.

وزف بشرى سارة للطلاب، قائلًا: "سيكون هناك أماكن شاغرة في كليات الهندسة والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات وفنون جميلة في المرحلة الثانية لطلاب علمي رياضة".

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